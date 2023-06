Voici les artistes qu’il ne faudra pas manquer à Paradise City

Du 30 juin au 2 juillet incl., Paradise City, le festival de l’electro, de la dance et de la techno, reprendra ses quartiers dans les jardins du château de Ribaucourt, à Perk, une commune de l’entité de Steenokkerzeel (Brabant flamand). Le temple de l’electro, qui s’est positionné comme le festival le plus durable et le plus écologique de Belgique, servira cette année encore un savoureux mix de perles cachées et de valeurs confirmées.

La réputation de Paradise City, le festival le plus durable et écologique de Belgique, a une fois encore été confirmée il y a quelques mois, puisque les organisateurs ont à nouveau reçu un excellent bulletin de «A Greener Festival», une ASBL qui aide les événements à devenir plus durables et à diminuer leur impact sur l’environnement. Paradise City a obtenu le meilleur score possible.

Lors de l’édition précédente, les festivaliers ont eu pour la première fois la possibilité de voyager en train de nuit. Au départ de la gare de Vilvorde, ils pouvaient rallier par la voie ferrée Malines/Anvers ou Bruxelles/Gand. Des destinations auxquelles Louvain et Hasselt se sont ajoutées cette année. Deux trains pour les festivaliersseront aussi misà dispotionen journée entre Anvers et Vilvorde.

Le bus navette gratuit entre la gare et le festival est aussi prévu cette année. À partir de cette édition, il sera aussi possible de faire la navette en bus vers Waterloo, Tervuren, Grimbergen, Meise et Bonheiden. Autre nouveauté: les douze bornes de recharge pour véhicules électriques. Tandis que les déplacements à vélo seront encouragés par la mise à disposition d’un parking pour vélos sécurisé. Une nouvelle scène

La huitième édition de Paradise City, le festival dance et techno, a plus de 115 DJs et musiciens à l’affiche. Pour la première fois, ils se produiront sur six, et non plus cinq, scènes. La nouvelle Micro Stage prévoit des DJ setsde talents émergents, pour un public limité.

L ‘un des noms qui fait saliver les festivaliers depuis des mois, c’est Stavroz, qui se produira samedi sur l’Arena Stage. Le quatuor electro gantois navigue avec un liveband énergique entre minimal et jazz-house, et il s’agit d’un must si vous aimez aller hors des sentiers battus quand vous écoutez dela musique électronique.

Ce même jour, sur la même scène, Lander & Adriaan organise une petite fête. Ce tandem surprenant, composé de Lander Gyselinck (STUFF. et Beraadgeslagen) et d’Adriaan Van de Velde (Pomrad, Mauro Powlowski et J. Bernardt) est né de leur amour commun pour les synthés numériques léchés et la dance underground des années 1990. Leur mélange fou mais original de genres comme Chicago juke, Detroit techno, UK funky, rave classique, jazz-fusion ringard et impro jazz banale vous met dans un état de transe. Des beats déroutants mais excitants qui ne laissent personne indifférent.

Une autre prestation qui attirera tous les regards est celle du barde de l’indietronique, RY X, qui jouera dimanche sur l’Arena Stage. L’Australien Ry Cuming a commencé à 16 ans à écrire de la musique après avoir entendu l’album «Grace» de Jeff Buckley. Il a sorti son premier opus, un album sans titre, en 2010 et est parti brièvement en tournée avec Maroon 5. Ses plus grands hits – «Only», «Berlin», «Howling» et «Oceans» – ont été streamés des centaines de millions de fois sur Spotify. RY X présente sur scène un mix de folk, d’indie et d’électronique.

Genres électro à gogo

Le samedi, Christian Löffler jouerasur l’Arena Stage. L’artiste allemand présentera un mix de techno néoclassique et de deep house psychédélique. Les fans de sonorités techno plus dures seront servis avec le Berlinois Hyperaktivity. Pour des beats plus chauds et soul, comptez sur Gabrielle Kwarteng, Bibi Seck et DJ Holographic.

Quant à la house mélodieuse, le public la trouvera du côté d’Adriatique. Moodymann et Omar S sont aussi connus pour leurs housebeats. LSDXOXO ravira les amateurs de techno. Quelques noms prisés de l’univers rave seront aussi à l’affiche tels queVTSS & Nene H et Eris Drew & Octo.

Les autres artistes qui attireont le grand public cette année sont Palms Trax, Helena Hauff, Shanti Celeste et Nico Morano: tous des valeurs confirmées du monde de la techno et de la dance.

Les talents de chez nous ne manqueront pas à Paradise City. Seront à l’affiche, outre Stavroz et Lander & Adriaan, Bolis Pupul, connu pour sa collaboration avec Charlotte Adigéry, Aili, MEYY et TUKAN. On retrouvera également l’animateur de Studio Brussel Jeroen Delodder et le DJ alter ego de Compact Disk Dummies Silver Sisters.