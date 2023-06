Vous avez toujours rêvé d’être un artiste? Vous pouvez désormais en être un sans le moindre talent!

Sur le modèle de ChatGPT

De l’avis général, aucun morceau généré par l’IA ne rivalise encore avec ceux des artistes humains. Mais cela ne les empêche pas de rencontrer un certain succès sur Internet. Une fausse chanson de Drake et The Weeknd, intitulée «Heart On My Sleeve», a généré des millions de vues sur TikTok, alors qu’elle était le fruit d’une IA imitant à la perfection les voix et les styles des musiciens canadiens. Les services de streaming musical abritent désormais de nombreux titres semblables à «Heart On My Sleeve», fabriqués de toute pièce par des logiciels d’intelligence artificielle. Ils viennent grossir leurs catalogues de millions de titres, pour le plus grand déplaisir d’artistes qui peinent déjà à être visibles et, surtout, écoutés sur ces plateformes.