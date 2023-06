Werchter Boutique: P!nk fait sold-out pour son retour sur la scène belge!

Sortez la crème solaire et les casquettes, car il fera chaud ce week-end du côté de Werchter. Si la météo y est pour beaucoup, c’est aussi les nombreux artistes qui se produiront au Werchter Boutique qui feront (encore) monter la température de quelques degrés. Cette affiche semble viser un public néerlandophone, mais certains d’entre vous y trouveront leur compte, notamment parce que P!nk profitera de cette journée pour faire ses retrouvailles avec le public belge. Présentation de cette affiche hors normes. S10

S10 lancera les festivités à 13h. La Belgique a fait connaissance avec Stien den Hollander lorqu’elle a été invitée par Bazart sur le titre «Onderweg». Et son nom vous dit peut-être aussi quelque chose parce que celle-ci a représenté les Pays-Bas lors du concours de l’Eurovision cette année, terminant à la 11e place. En outre, la jeune femme a sorti en octobre dernier l’album «Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Mij Denkt». A l’occasion de cette sortie, S10 expliquait à nos confrères de Humo, au moment de comparer les publics belge et néerlandais: «Les Belges ont de meilleurs goûts musicaux: je considère chaque applaudissement dans votre pays comme un compliment». Une déclaration suffisante pour conquérir le public de Werchter dès le début de l’après-midi?

Selah Sue

Après le Nederhop (le hip-hop néerlandais) de S10, voici venue l’heure de la pop dansante bien de chez nous, avec un soupçon de jazz et une pincée de funk: Sanne Putseys, alias Selah Sue, débutera son concert à 14h15. L’année passée, la Louvaniste avait sorti «Persona» son troisième album studio, qui a depuis été streamé plus de 25 millions de fois. Avec le hit radio «Pills», elle a voulu briser le tabou de la dépression et des antidépresseurs, qu’elle a elle-même pris pendant 14 ans. «J’ai commencé à revivre quand j’ai arrêté ces médicaments», avait-elle témoigné à ce propos dans Metro en mars de l’année dernière. «Je ressens maintenant ce que j’ai raté toutes ces années sur le plan émotionnel. Ma vie émotionnelle était sous cloche.»

Quelques mois plus tard, elle avait toutefois publié un message à cœur ouvert sur ces réseaux sociaux, dans lequel elle faisait savoir qu’elle prenait à nouveau des antidépresseurs: «Les ténèbres sont réapparues, totalement inopinément et sans raison apparente».

La septuple lauréate d’un MIA vient donc de passer une année difficile, mais va sans aucun doute chasser ses démons sur la scène avec ses plus grands hits tels que«Raggamuffin», «This World» et «Alone».

Goldband

Aux environs de 16h, un phénomène néerlandais foulera la scène de Werchter. Goldband viendra secouer la prairie avec des titres à reprendre en chœur comme «Noodgeval», «Witte Was», «Psycho» et «Dit Is Voor Jou». Le groupe d’électro-pop néerlandais originaire de La Haye a surgi de nulle part en 2020 et est devenu viral alors que la pandémie faisait rage. Cet été, ils seront partout en Belgique avec des dates dans les festivals de CORE, Suikerrock, Rock Zottegem, Cactusfestival, Lokerse Feesten et, donc, Werchter Boutique.

Le trio est devenu extrêmement populaire en un rien de temps, essentiellement au nord du pays. À titre d’exemple: leurs concerts en début d’année au Lotto Arena ont été sold-out en 20 minutes à peine. «La Belgique, vous êtes complètement DINGUES!», avait réagi Goldband sur Instagram. «Impossible d’assister à un concert de Goldband les bras croisés. On ne résiste pas à leur énergie», avait déclaré à ce propos Fien Germijns, de Studio Brussel sur VRT NWS.

Ellie Goulding

Après le concert de Goldband, c’est Ellie Goulding qui prendra le relais. L’auteure-compositrice-interprète anglaise est avec ses chansons de pop dansante l’une des leading ladies de la musique britannique. Elle a débuté en 2010 avec son album «Lights». «Burn», «How Long Will I Love You», «Outside» (avec Calvin Harris) et «Love Me Like You» (tiré de la bande sonore de «Cinquante Nuances de Grey») sont devenus de véritables hymnes dans notre pays et partout ailleurs dans le monde.

Jusqu’à présent, elle détient dix singles de platine, trois albums numéro 1 et deux BRIT Awards. Elle a vendu plus de 27 millions d’albums et elle a amassé 43 milliards de vues en streaming dans le monde. Fin mars, elle a sorti son cinquième album «Higher Than Heaven». Ses derniers concerts en Belgique remontent à 2016, notamment à Rock Werchter. Les retrouvailles seront sans aucun doute chaleureuses entre la Britannique et le public belge.

OneRepublic

À 19h45, OneRepublic aura la tâche de chauffer le public de Werchter avant que la tête d’affiche n’entre en scène. Et pour ce faire, les cinq Américains sont solidement armés avec leur arsenal de hits mondiaux. En 2007, OneRepublic a fait ses débuts avec «Dreaming Out Loud». Et ce rêve n’était pas un canular, car aujourd’hui le groupe pop rock originaire du Colorado totalise chaque mois plus de 40 millions d’écoutes en streaming sur Spotify. «Counting Stars», «Run», «Apologize», «Rescue Me» et le tout récent single «I Ain’t Worried» trotteront dans la tête de tous les festivaliers avant que le plat principal du jour n’entre en scène. P! NK

Et le plat de résitance prévu cette année par les organisateurs s’appelle P! NK. À 22h, l’une des artistes pop les plus couronnées de succès à travers le monde foulera la scène de Werchter. Cela faisait trois ans que cette artiste américaine ne s’était plus produite chez nous. La chanteuse, qui s’est inspirée pour son nom d’artiste du personnage Mr Pink du film «Reservoir Dogs», a percé au début des années 2000et est devenue, ces dernières décennies, une icône de la musique pop et rock. Il semble évident que toute la plaine reprendra ses airs les plus connus en choeur. Il y a deux ans, on entendait «Cover Me in Sunshine» absolument partout, sans parler des singles immortels comme «Just Give Me a Reason», «Raise Your Glass», «What About Us» et «So What».

En début d’année, P! NK a sorti son neuvième album studio «Trustfall», qui a été chaleureusement accueilli par la critique. Avec ce disque, Alecia Beth Moore prouve qu’elle en a encore sous le pied. Bref, c’est certain, Werchter Boutique – pour paraphraser la chanteuse – will be showered with good times!