Amour, sport et aventure à Tenerife

Présenté par Native

Avec ses volcans ardents et ses activités sportives palpitantes, Tenerife est bien plus qu’une plateforme d’épargne. La plus grande île des Canaries est aussi l’endroit idéal pour apprendre à connaître son partenaire sous un autre jour. Prenez vos chaussures de randonnée, votre maillot de bain et votre chapeau de soleil, et découvrez ensemble la luxuriante, sauvage et romantique Tenerife.

Pour une île d’à peine 2.000 km², Tenerife (prononcez: Té-né-rif) possède un nombre remarquable de microclimats. Le nord et le sud de l’île, en particulier, sont quasi aux antipodes. Les alizés soufflant sur le nord créent un climat humide, propice aux plantes vertes, tandis qu’au sud, on se croirait parfois dans un farouche désert peuplé de cactus. Ce temps sec et ensoleillé crée les conditions idéales pour les sports nautiques, les bains de soleil sur la plage et les complexes hôteliers. Enfin, le centre de l’île abrite le troisième plus grand volcan du monde: le Teide. Bref, Tenerife est une île riche en contrastes: le feu et l’eau, la pluie et le soleil, la détente dans le sable et la randonnée sur les hauts sommets. Voilà qui promet un périple fascinant pour vous et votre partenaire. Comme on dit: les opposés s’attirent.

Ph. Tourisme Tenerife

Tout feu tout flamme

Si vous rêvez d’un peu plus de feu et d’étincelles pour votre voyage romantique, le Teide est un must. Ce volcan est en sommeil depuis 100 ans, mais des éruptions sont toujours possibles. Vous pouvez le gravir via la route 40, l’une des randonnées les plus impressionnantes d’Europe. Avec ses 3.712 mètres, c’est la plus haute montagne de toute l’Espagne. Un sacré défi mais aussi un bon test relationnel – facile à réussir en se serrant les coudes. Et puis, le jeu en vaut la chandelle, avec une balade parmi les rochers teintés d’orange, une vue imprenable sur la mer… et la satisfaction d’être arrivés au sommet. Pas vraiment des aventuriers? Vous pouvez opter pour le téléphérique. Conseil: prenez le teleférico en soirée et profitez de la romantique lueur rouge qui se déploie sur l’île au coucher du soleil. Les amateurs peuvent aussi partir à la découverte du parc naturel «Corona Forestal», situé à proximité, ou de la forêt tropicale humide du «Parque Rural de Anaga».

Ph. Tourisme Tenerife

Sport et douceur

Vous pensez peut-être que le sport en vacances est réservé aux «frimeurs»… Les vacances ne sont-elles pas faites pour se relaxer? Pourtant, d’après une étude menée en 2021 dans Psychology Today, l’exercice rapproche les couples. Logique: il accroît la production d’endorphines, stimule la libido et implique une collaboration pour un objectif commun. Et comme le hasard fait bien les choses, les divers paysages de Tenerife offrent d’innombrables possibilités sportives: natation, plongée depuis les rochers, kayak, planche à voile ou surf. La plongée est un must. Vous pouvez vous y adonner à Las Galletas, où les débutants sont également bienvenus. Une petite formation et… à vous l’océan! Sautez dans les profondeurs et nagez parmi les anémones, les étoiles de mer, les poissons et – avec un peu de chance – les tortues.

Ph. Pexels

Détente méritée

Mais si Tenerife est une destination d’aventure, c’est aussi un havre de paix où il fait bon se détendre. Plages nacrées, palmiers, eaux azurées, piscines naturelles (Charco de la Laja vaut le détour!), petits villages charmants: tout cela fait aussi partie intégrante de l’île. La ville animée de Santa Cruz de Tenerife constitue un point de départ idéal. Cette «capitale» regorge de bars et restaurants sympathiques, mais présente également un intéressant contraste entre architecture moderne et bâtiments de l’époque coloniale. À titre d’exemple, c’est là que l’architecte de renommée mondiale Santiago Calatrava a implanté son «Auditorio de Tenerife», un bâtiment dynamique, futuriste et accessible à tous. Quant à La Laguna, l’ancien centre-ville protégé par l’UNESCO, il offre un spectacle diamétralement opposé. L’Espagne a utilisé cette ville au 15e siècle comme modèle pour les manoirs colorés qu’elle allait ensuite construire dans toutes ses colonies. Avec ce décor historique en arrière-plan, vous pouvez faire de magnifiques promenades le long de cathédrales, d’églises et de monastères, mais aussi de palais baroques comme ceux de Nava et de Salazar. Bref, un cadre captivant pour flâner des heures durant, main dans la main avec l’être aimé, sous un soleil radieux.

Ph. Tourisme Tenerife

INFOS PRATIQUES

• Brussels Airlines assure six vols Bruxelles-Tenerife par semaine.

• Prix: à partir de 119€ pour un aller simple

• Durée du vol: 4h35

• Autres destinations de Brussels Airlines en Espagne: Gran Canaria, Lanzarote, Bilbao, Barcelone, Madrid, Alicante, Valence, Malaga, Palma de Majorque et Ibiza

• Plus d’infos sur brusselsairlines.com