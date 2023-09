C’est prouvé: faire des grasses matinées les week-ends permettrait d’éviter la dépression

Beaucoup de personnes profitent allègrement du week-end pour s’adonner à des grasses matinées bien méritées . D’après la National Sleep Foundation, il s’agirait là d’un comportement très bénéfique : «Il est important pour la santé, la sécurité et les performances cognitives que les heures de début et de fin de sommeil soient cohérentes. Néanmoins, lorsque le sommeil est insuffisant pendant la semaine/les jours de travail, un sommeil de rattrapage pendant le week-end/les jours non travaillés peut s’avérer bénéfique».

Et cela va même bien plus loin que cela puisqu’une récente étude coréenne a révélé qu’il existerait un lien entre la dépression et les heures de sommeil supplémentaires du samedi et du dimanche. En effet, «les auteurs ont découvert que les personnes qui dormaient davantage le week-end présentaient un taux de dépression plus faible que les autres» rapporte Femme Actuelle. En effet, les chercheurs ont établi que «les personnes qui dormaient une à deux heures de plus le week-end que la semaine diminuaient significativement leur risque de dépression (2,9%) par rapport à ceux qui dormaient le même nombre d’heures le samedi et le dimanche que le reste de la semaine (7%)» explique Femina.