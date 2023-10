Comment rester au chaud chez soi sans rallumer le chauffage ?

Les températures froides de ces derniers jours nous le prouvent bien: l’automne est là. Fraîcheur oblige, on ressort les pulls, les grosses chaussettes et même les gants pour certains. On pourrait même être tenté de rallumer son chauffage.Voici donc quelques conseils pour se tenir au chaud chez soi sans pour autantfaire monter sa facture d’énergie.

L’été est bel et bien derrière nous, au plus grand dam de nombreux Belges. Preuve en est, les températures froides, surtout en matinée et soirée de ces derniers jours. Ce froid nous inciterait presque à rallumer le chauffage ! Quoique… Au vu des prix de l’énergie, mieux vaut attendre encore un peu. Parce que toutes les astuces sont bonnes à prendre pour économiser de l’énergie, voici nos conseils pour survivre au froid sans rallumer le chauffage:

Placer des rideaux épais

Avoir une maison bien isolée est essentiel pour y garder la chaleur. S’il est parfois compliqué et coûteux de se lancer dans des travaux d’isolation d’ampleur, investir dans des rideaux épais et occultant est une excellente alternative. Ils limitent en effet les déperditions de chaleur venant de vos fenêtres et augmentent la température d’une pièce de 1 ou 2 ºC. C’est déjà ça!

Poser des tapis

On n’y pense pas spécialement, pourtant le simple fait de disposer un tapis sur un sol, qu’il soit en carrelage, parquet… aide à couper le froid et à garder la chaleur dans la pièce. Le mieux est d’opter pour des tapis épais et duveteux et d’en placer dans toutes les pièces. Selon certaines études, placer des tapis permettrait de gagner jusqu’à 3ºC par pièce. Ce n’est pas négligeable! De plus, un tapis est plus chaud au toucher que le bois ou la pierre et offre donc une surface plus agréable sur laquelle marcher. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi investir dans des tapis chauffant. Ils sont parfaits pour ne réchauffer certains endroits précis de votre maison.

Cuisiner autant que possible

Se préparer à manger permet de réchauffer son intérieur. Par exemple, utiliser le four permet d’assécher l’air et de chauffer la cuisine. N’hésitez pas à laisser la porte du four entrouverte après l’avoir éteint afin d’optimiser son utilisation et d’en récupérer la chaleur. Par contre, essayez de limiter les cuissons qui dégagent de la vapeur, car cela va augmenter l’humidité de l’air et rendra votre maison humide. Abaisser l’humidité en hiver aidera à vous sentir plus au chaud car l’air humide donne une sensation d’air plus froid en hiver que l’air sec. Il faut donc plus de chaleur pour se sentir bien dans un air humide. C’est bon à savoir!

Faire du sport

On a généralement plus froid lorsqu’on reste immobile. Voilà pourquoi, il est important de bouger son corps pour se réchauffer. Essayez de faire minimum 20 minutes d’exercice par jour. Cela vous réchauffera et vous gardera bien au chaud même après la séance! Si vous n’êtes pas très sportif, vous pouvez aussi simplement marcher dans votre intérieur, faire le ménage ou ranger. Cela vous mettra en mouvement et vous aidera à ne pas prendre froid.

Utiliser une bouillotte

La dernière astuce pour se tenir au chaud est on ne peut plus simple: investir dans une bouillotte. Pour un coût dérisoire, elle vous tiendra chaud que vous soyez en train de travailler ou blotti dans votre lit. Si vous n’avez pas de bouillotte, vous pouvez en fabriquer une en plaçant de l’eau bouillante dans une bouteille. Vous voilà prêt à affronter le froid!

