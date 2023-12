Découvrez les 10 chansons de Noël qui aideront les petits à s’endormir aisément

Les vacances de fin d’année sont loin d’être de tout repos pour les plus jeunes. Entre les dîners de famille et l’excitation d’ouvrir les cadeaux, les enfants peinent souvent à tomber dans les bras de Morphée. Une étude suggère que les chansons de Noël peuvent les y aider.

Des morceaux qui favoriseraient le plus l’endormissement

Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quel chant célébrant la magie du 25 décembre. Cette recherche affirme que certains morceaux de Noël aident davantage les enfants à s’endormir que d’autres. Des experts du site Bed Kingdom s’en sont rendu compte après avoir répertorié les caractéristiques principales de plus de 300 titres présents dans des playlists de Spotify liées au sommeil. Ils ont ensuite appliqué ces critères à différents chants de Noël pour déterminer celles qui favoriseraient le plus l’endormissement.

Il s’avère que les chansons acoustiques au rythme lent (moins de 100 battements par minute) se prêtent particulièrement à cela. Citons «The Secret of Christmas» de Mother’s Daughter, «White Christmas» de Michael Bolton et «Silent Night» de Michael Bublé. La plupart des morceaux de Noël relaxants sont des ballades mélancoliques, à l’instar de «I’ll Be Home for Christmas (If Only In My Dreams)» de Frank Sinatra, «Have Yourself a Merry Little Christmas» de Kelly Clarkson ou encore «Christmas Present» de Doris Day.

Des mélodies douces, des tons feutrés et des rythmes apaisants

À noter que la reine autoproclamée de Noël, Mariah Carey, apparaît dans ce classement, mais pas grâce à son célébrissime «All I Want for Christmas Is You». Sa chanson «Christmas Time Is in The Air Again», sortie en 2010 sur son album «Merry Christmas II You», apparaît en dixième position grâce son tempo apaisant.

De manière générale, si vous voulez aider vos enfants à trouver le sommeil grâce à la musique, privilégiez les chansons de Noël peu rythmées. «Il est essentiel de veiller à ce que les enfants passent un réveillon de Noël paisible. Une playlist bien conçue pour l’heure du coucher, avec des mélodies douces, des tons feutrés et des rythmes apaisants, peut contribuer à une nuit de sommeil paisible», expliquent les spécialistes de Bed Kingdom.

Découvrez les dix chansons de Noël qui aideront les petits à s’assoupir aisément:

1 – «The Secret of Christmas» de Mother’s Daughter

2 – «White Christmas» de Michael Bolton

3 – «Silent Night» de Michael Bublé

4 – «Angels We Have Heard on High» d’Andrea Bocelli

5 – «I’ll Be Home for Christmas (If Only In My Dreams)» de Frank Sinatra

6 – «Have Yourself a Merry Little Christmas» de Kelly Clarkson

7 – «O Holy Night» d’Ellie Goulding

8 – «Christmas Present» de Doris Day

9 – «A Cradle in Bethlehem» de Nat King Cole