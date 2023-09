Êtes-vous plutôt du matin ou du soir? Découvrez l’influence de votre génétique

Explications

Le chronotype fait référence au rythme circadien naturel d’une personne, c’est-à-dire à son horloge biologique interne qui détermine quand elle est la plus alerte et la plus active au cours de la journée. Les rythmes circadiens sont, eux, des cycles naturels qui se produisent chez la plupart des êtres vivants, y compris les humains. Ils influencent divers aspects de notre corps et de notre comportement, comme les hormones, la température corporelle et le sommeil.