La polémique du déodorant Nuud: Pourquoi il est interdit en France mais disponible en Belgique

La promesse de Nuud

Nuud est un produit de beauté qui se présente comme une alternative au déodorant. «Nous sommes nuud. Un anti-odorant végane miraculeusement efficace pendant 3 à 7 jours», peut-on lire sur le site de la marque. Nuud met en avant le fait que le produit est «sans aluminium, sans parabens, sans produits dérivés de l’industrie pétrochimique ni aucun autre produit chimique». «Pas de sels non plus, et aucun parfum bon marché. Nous n’utilisons pas de gaz propulseurs ni de flacons aérosols; la crème nuud est mise dans un tube en bioplastique fabriqué à partir de canne à sucre», poursuit l’entreprise.