Les femmes "deux fois plus stressées" que les hommes à l’approche de la rentrée

Réalisée pour le site Bons Plans Voyage New York, l’enquête passe au crible la charge mentale des femmes, défiant toute idée que l’on pourrait se faire des vacances : 53% des sondées déclarent s’être plus chargées des tâches du foyer que leur conjoint durant leurs congés estivaux, 39% estiment en avoir fait “à peu près autant” et seulement 8% pensent en avoir fait “moins” que leur conjoint. Les femmes étaient par exemple beaucoup plus nombreuses à s’occuper la lessive (69% contre 11% des hommes).La préparation des repas semble également avoir largement incombé à ces dernières (48% contre 28% des hommes)... sauf lorsqu’il s’agissait de se frotter à l'art du barbecue, situation dans laquelle 51% des hommes (contre 25% des femmes) n’ont pas hésité à prendre les commandes !

«Burn-out domestique»

Et la liste des corvées est loin de s’atténuer lorsque la fin des congés arrive : valise à défaire, linge à laver, fournitures scolaires à acheter… Autant de tâches assurées en grande majorité par les femmes de la maison. La perspective d’un retour à la vie quotidienne et à ses problèmes constitue d’ailleurs une source de préoccupation beaucoup plus lourde chez les femmes (60%) que chez les hommes (47%). A ce “burn-out domestique”, s’ajoute le stress financier : “28% ont fini leurs congés avec moins de 100 euros sur leur compte bancaire, 9% déclarant même avoir fini leurs vacances à découvert”, souligne l’enquête. Les hommes sondés reconnaissent eux-mêmes qu’ils sont deux fois plus nombreux (56% contre 28%) à se sentir plus reposés que leur conjointe après les vacances, surtout quand les couples sont partis avec leurs enfants.

La momcation