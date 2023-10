L'impact inattendu des groupes WhatsApp sur votre bien-être mental

La Journée mondiale de la santé mentale a eu lieu ce 10 octobre. Durant toute la semaine, jusqu’à 15 octobre, de nombreux services et associations se mobilisent pour proposer des activités et des rencontres sur la santé mentale, aux quatre coins de la Wallonie. L’objectif de cette semaine de sensibilisation est triple: sensibiliser, informer et découvrir les aides disponibles. L’occasion de rappeler à quel point il est important de prendre soin de sa santé mentale.