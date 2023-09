Observer un coucher de soleil serait bon pour la santé

Des chercheurs anglais et autrichiens ont décidé de se pencher sur la question dans le cadre d’une étude. Celle-ci a été récemment publiée dans le «Journal of Environmental Psychology» et leurs résultats sont sans équivoque : un paysage présentant un coucher de soleil provoquerait chez nous un sentiment de satisfaction très profond. «De manière inattendue, l’étude a révélé que le lever et le coucher du soleil pouvaient également déclencher des augmentations significatives du sentiment d’admiration des gens» explique l’étude. Si vous aussi vous ne pouvez pas vous empêcher de vous émerveiller face à un superbe ciel coloré de rouge, d’orange et de mauve, vous savez désormais pourquoi.

Comme le souligne «So Soir», cette étude est véritablement pionnière en la matière car celle-ci est parvenue à quantifier pour la toute première fois l’impact des «phénomènes éphémères sur la perception de notre environnement». En effet, si de nombreuses études existaient déjà sur l’impact de la nature sur notre humeur et notre bien-être général, aucune jusqu’à présent ne s’était penchée sur le cas d’un coucher de soleil.

À lire aussi Ce triste spectacle durant les vacances au soleil afflige les internautes (vidéo)

Comment ont-ils fait?

Pour mener cette enquête, les scientifiques ont fait appel à pas moins de 2500 participants. Chacun d’entre eux a dû observer différents lieux (avec et sans coucher de soleil – mais aussi avec et sans d’autres phénomènes «éphémères» comme un arc-en-ciel par exemple). Résultat? Un endroit sera jugé comme «plus beau» par les participants si celui-ci est agrémenté d’un joli coucher de soleil. Le petit plus ? Il boosterait également le moral et l’humeur du participant qui l’observe ! Mais pour quelle raison au juste?

À lire aussi Voici pourquoi vous devez protéger vos cheveux du soleil

«La plupart des phénomènes que nous avons testés peuvent être fugaces et imprévisibles, et nous pensons que cette particularité est en partie à l’origine des effets que nous observons» a mis en évidence Alexander J. Smalley, l’un des créateurs de l’étude. Maintenant que l’on sait qu’observer un lever (ou un coucher) de soleil contribue à augmenter notre bien-être général, on soupçonne que les médecins ne devraient plus tarder à prescrire ce type d’activité à leurs patients qui ont besoin d’un petit coup de boost!

À lire aussi La météo impacte-t-elle réellement notre moral ?

À lire aussi La météo impacte-t-elle réellement notre moral ?

Les limites de l’étude

Si les résultats sont là, il faut toutefois signaler que l’étude possède quelques limites. Le fait que seule la vue a été comptabilisée durant l’enquête (sans prendre en compte les autres sens) en est une. Ensuite, l’accessibilité à ces phénomènes a elle aussi été remise en cause : en effet, en fonction de leur lieu d’habitation, certaines personnes auront plus ou moins de chance de pouvoir assister à un coucher de soleil que les autres.