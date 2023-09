Pour passer moins de temps sur votre smartphone, essayez la technique du dos-d’âne!

Nous passons de plus en plus de temps devant l’écran de notre smartphone. Selon les chiffres du Digimeter 2019, les Belges de 16 à 24 ans passent 3,2 heures chaque jour sur leur téléphone. Ils déverrouillent en moyenne leur smartphone 117 fois par jour. Environ un Belge sur cinq passe plus de 5 heures par jour sur un smartphone. Plus étonnant encore, la moitié de nos sessions d’écran commencent seulement 3 minutes après la précédente. Il a fort à parier que depuis 2019, ces chiffresont encore augmenté.

Quand les écrans ne tiennent à l’écart

Connaissez-vous la technique du dos-d’âne?

Pour préserver votre santé mentale et diminuer votre temps d’écran, il existe une technique assez facile à mettre en place. Son nom? La technique du dos-d’âne . C’est la journaliste Georgie Barrat qui l’a présentée dans le podcast Mentally Yours de nos confrères britanniques de Metro. Cela consiste à mettre en place des petites choses qui vont empêcheront de regarder votre téléphone à la moindre occasion, même sans but précis.

Réorganisez vos icônes, désactivez les notifs

La première technique est de réorganiser vos icônes. On a toutes et tous tendance à mettre les applications que nous utilisons le plus sur la page d’accueil. Le principe du dos-d’âne est justement de rendre ces applications moins accessibles, en les «cachant» dans les sous-dossiers par exemple. Cela vous empêchera d’ouvrir vos applications favorites (et souvent chronophages!) machinalement. Autre astuce, plus radicale mais encore plus facile à mettre en place, il s’agit tout simplement de désactiver les notifications. Alors qu’elle se sentait addict et dépendante à son smartphone, Georgie est désormais capable de «résister à l’envie de regarder son téléphone au restaurant si son mari est allé aux toilettes». Est-ce que vous vous sentez capable d’essayer? Votre santé mentale vous dira plus que probablement merci!