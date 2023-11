Pourquoi vous devez toujours mettre le nez dehors malgré le froid?

Début décembre, c’est l’hiver météorologique qui débutera. Si celui-ci pourrait bien être plus doux que d’accoutumée, il restera difficile à affronter pour certains d’entre nous. Quand le thermomètre avoisine le 0º, il est tentant de rester à la maison, se glisser sous un plaid, et (re)regarder toute la série des films Harry Potter. Sauf que le fait de ne plus sortir de chez vous est vivement déconseillé.