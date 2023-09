Quand le rêve devient un cauchemar: êtes-vous victime du «syndrome de Paris»?

Vous connaissez certainement la série « Emily in Paris », produit par Netflix. Dans celle-ci, Lily Collins interprète Emily, une jeune américaine qui vient travailler dans la capitale française. Dans la série on voit donc des plans de la ville charmante et ensoleillée.

Mais il s’agit bien là d’une fiction puisque ce que la série ne montre pas, et qui a grandement été critiqué par les spectateurs, c’est le côté chaotique de Paris avec ses grèves à répétition, le mauvais temps, la pollution, etc.

Anxiété et déception

Le « syndrome de Paris » est donc un terme, non médical, pour désigner la déception que l’on ressent à l’égard d’un voyage. C’est le psychiatre Hiroaki Ôta qui a utilisé ce terme en 1988 pour caractériser l’anxiété et la confusion qu’on peut ressentir pendant notre voyage.

La cause ? La différence entre nos attentes et la réalité. Alors qu’on s’attendait à une super-expérience, du genre «vu à la télé, dans les séries», on se retrouve dans l’envers du décor, soit la vie réelle avec le bruit, le trafic, la pollution et le côté anti-glam de la ville.