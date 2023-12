Toux, nez bouché, maux de gorge: voici pourquoi les symptômes sont pires la nuit

Que ce soit au boulot, dans les transports en commun ou au supermarché, à moins que vous ne viviez dans une grotte, vous l’avez sans doute remarqué: De nombreux Belges sont actuellement malades. Peut-être même que vous aussi, vous êtes enrhumé, vous toussez et vous avez le nez qui coule. Si tel est le cas, vous constatez probablement que les symptômes semblent être exacerbés pendant la nuit. Cela impacte le sommeil alors qu’on a justement besoin de se reposer et de récupérer.

Que ce soit la toux, le nez bouché ou les maux de gorge, comment expliquer que les symptômes sont encore pires la nuit? Il y a en réalité trois explications.

1.

Le fait que l’on soit couché

La première est que pour dormir, on s’allonge. Cela fait que le mucus s’écoule moins bien et qu’il s’accumule. Cela entraîne une congestion nasale et des difficultés pour respirer. Pire, suite à un effet boule de neige, cette accumulation de mucus peut faire tousse, ce qui va vous réveiller.

2.

Une réponse inflammatoire

On le sait: le corps humain est bien fait. Malheureusement, il profite aussi de la nuit pour combattre les bactéries et les virus. Résultat: les symptômes peuvent s’aggraver. Le Dr Kay Roy, médecin respiratoire interrogé explique parfaitement ce phénomène au Telegraph: «En plus de réguler le sommeil, les horloges circadiennes du corps aident à gérer le système immunitaire, qui est activé la nuit pour combattre les bactéries et les virus. Lorsqu’un rhume frappe, les cellules immunitaires interviennent pour attaquer ces virus. Mais ce faisant, ils créent une réponse inflammatoire, qui peut aggraver les symptômes du rhume et finir par vous faire sentir plus mal la nuit».

3.

Notre taux de cortisol est au plus bas

La troisième explication concerne les quintes de toux sèche qui surviennent en particulier durant la nuit. C’est le spécialiste Antoine Flahaut qui explique parfait ce phénomène à nos confrères d’Atlantico. «Cette toux nocturne est provoquée par le cycle nycthéméral du cortisol endogène. De quoi s’agit-il? Eh bien, nous produisons notre propre anti-inflammatoire, du cortisol, qui lutte contre les phénomènes irritatifs qui agressent notre corps durant la journée. Mais lorsque la nuit arrive, notre horloge biologique reçoit des signaux qui indiquent à notre ‘usine de production’, les glandes surrénales, de cesser de produire du cortisol, de mettre la chaîne de production interne au repos. Ainsi, entre minuit et trois heures du matin, notre taux de cortisol naturel est au plus bas dans notre circulation. Si nous sommes infectés par des virus qui irritent notre trachée et nos bronches, l’inflammation n’est plus suffisamment endiguée par notre production diurne de cortisol et nous nous mettons à tousser et cela nous réveille».

La solution? Un thé au miel et… des glaçons!

Le médecin et épidémiologiste donne d’ailleurs deux conseils à celles et ceux qui sont réveillés par des quintes de toux durant la nuit. Il déconseille les antitussifs qu’il considère comme «pas beaucoup plus efficaces que des… glaçons, que l’on peut consommer, eux, sans modération.» « Les glaçons ont en effet un fort pouvoir antitussif, qui ne dure certes pas très longtemps mais ils ne causent ni risque d’addiction, ni effets indésirables, ni risque de surdosage et ils n’ont aucune contre-indication. Bon, ils ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, mais ils ne coûtent rien! Le thé au miel est un autre ‘remède’ traditionnel très prisé lors de la saison froide. Pris avant de se coucher, il peut permettre de prévenir la descente des glaires naso-sinusales dans l’arbre bronchique inférieur en réhydratant le patient», conclut-il.