On a trouvé le remède miracle contre les migraines

On a repéré cette astuce, prétendue infaillible, sur TikTok. Dessus, de très nombreux utilisateurs préconisent une solution pour le moins insolite pour se débarrasser d’une vilaine migraine. La recette magique? Un bon bain de pieds avec de l’eau chaude!

Mais comment ça?

Si on sait qu’avec TikTok, on est jamais sûr de rien, rassurez-vous car cette astuce a en réalité été prouvée scientifiquement. En effet, d’après une étude, plusieurs scientifiques ont décidé de mesurer l’effet d’un bain de pieds (et de bras) sur des individus atteints de migraines chroniques. Après pas moins de 45 jours de test, les patients sont tous formel: ils avaient moins de maux de tête et/ou étaient beaucoup moins embêtés par ces derniers.