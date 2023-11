VIH/sida: cinq idées reçues sur les modes de transmission et les traitements

Le virus du sida pourrait se transmettre via un tatouage, une étreinte, un verre d’eau partagé, ou une poignée de main, tandis que la pilule du lendemain, un produit de toilette intime, voire un comprimé de paracétamol constitueraient des barrières efficaces pour se prémunir du virus. Autant d’idées reçues – et fausses – qui circulent toujours 40 ans après la découverte du virus du sida, et qu’il est nécessaire de combattre pour enrayer la maladie et lutter contre toute forme de stigmatisation. À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, en voici cinq à balayer d’un revers de la main.