Voici le secret pour vivre heureux et en bonne santé, selon la science

«Les choses simples sont les plus extraordinaires, et seuls les savants parviennent à les voir». Cette citation de Paulo Coelho, tirée de «L’Alchimiste», trouve aujourd’hui écho dans une étude dirigée par des chercheurs de l’University College London (UCL). On y apprend que les passe-temps, comme le jardinage, la lecture, l’art, ou encore des jeux, permettraient de lutter contre le déclin de la santé mentale et du bonheur lié à l’âge. Et ce n’est pas tout, puisqu’ils contribueraient à l’épanouissement des personnes âgées, tout comme à leur bonne santé (autodéclarée), et leur satisfaction dans la vie. Des plaisirs simples et accessibles qui pourraient participer à améliorer la santé mentale de plus d’un milliard de personnes dans le monde.

L’influence des hobbys

Pour les besoins de l’étude, les chercheurs se sont intéressés à l’influence des hobbys sur la santé, physique et mentale, de personnes âgées de 65 ans et plus. Plus de 93.000 individus ayant participé à cinq études longitudinales en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, en Chine et dans 12 pays européens, ont été inclus dans ces recherches, pour lesquelles leurs données ont été analysées sur une période de quatre à huit ans. Notons que les études réalisées en Angleterre, au Japon, aux États-Unis ont permis d’interroger les participants sur leurs passe-temps, sans que le terme ne soit précisément défini, tandis que les participants aux études en Europe et en Chine ont été questionnés sur une liste spécifique de hobbys.

«Il pourrait y avoir un effet de causalité»

Publiés dans la revue Nature Medicine, ces travaux montrent que le fait d’avoir un hobby, défini comme une activité pratiquée pendant son temps libre (bénévolat, club de lecture, jardinage, jeux, art, etc.) est associé à une baisse des symptômes dépressifs et une augmentation des niveaux de bonheur et de la satisfaction dans la vie. D’après l’étude, ces passe-temps seraient également liés à une hausse des niveaux «de santé autodéclarée». Attention toutefois, les chercheurs indiquent que «[ces conclusions] suggère[nt] qu’il pourrait y avoir un effet de causalité», mais ils précisent aussi que ce lien n’a pas été prouvé du fait du caractère observationnel de l’étude.

Les bienfaits des passe-temps

«Notre étude montre que les passe-temps peuvent protéger les personnes âgées contre le déclin de la santé mentale et du bien-être lié à l’âge. Ce potentiel se vérifie dans de nombreux pays et contextes culturels», affirme le Dr Karen Mak, principale auteure de ce travail de recherche, dans un communiqué. Et d’ajouter: «Parmi les résultats, c’est la satisfaction à l’égard de la vie qui est la plus fortement liée à la pratique d’un passe-temps. Les passe-temps peuvent contribuer à la satisfaction dans la vie au cours des dernières années par le biais de nombreux mécanismes, notamment le sentiment de contrôler son esprit et son corps, de trouver un but dans la vie et de se sentir compétent pour faire face aux problèmes quotidiens».

Des différences entre les pays

Si ces observations ont été faites dans l’ensemble des pays étudiés, chaque population n’appréhende pas le hobby de la même façon. Les chercheurs notent, par exemple, qu’à peine plus de la moitié des participants espagnols et italiens a déclaré avoir un passe-temps (51% et 54% respectivement), contre 96% au Danemark, 95,8% en Suède, ou encore 94,4% en Suisse. «Dans les pays où l’espérance de vie et le niveau de bonheur national sont plus élevés, davantage de personnes déclarent avoir un passe-temps, et le lien entre le bien-être et le fait d’avoir un passe-temps est plus fort dans ces pays», peut-on lire dans l’étude.

«Notre étude aide les décideurs politiques»

Ces conclusions pourraient permettre de mettre en place de nouvelles stratégies destinées à promouvoir certains passe-temps auprès des personnes âgées. «Les travaux théoriques suggèrent que la relation entre les passe-temps et le bien-être peut aller dans les deux sens: les personnes en meilleure santé mentale peuvent être plus enclines à s’adonner à un passe-temps, et le fait de persévérer dans un passe-temps peut nous aider à conserver une meilleure satisfaction de vie. Notre étude aide également les décideurs politiques à promouvoir l’accès des personnes âgées aux passe-temps afin d’améliorer leur bien-être et leur santé», concluent les scientifiques.