Voici le temps de trajet idéal domicile-travail pour éviter la dépression

Selon une étude du Journal of Transport & Health , des trajets domicile-travail trop longs augmenteraient les risques de surpoids, d’alcoolisme, de mauvaise qualité de sommeil mais aussi de dépression.

C’est en Corée du Sud que ces effets se font le plus ressentir, où la moyenne de trajet des employés figure parmi les plus longues au monde. C’est aussi le pays de l’OCDE où le taux de dépressions est le plus élevé.