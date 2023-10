Voici les deux mots à ne jamais dire si vous souhaitez conserver vos amitiés

On a tous déjà connu cela: un ami que l’on voyait régulièrement finit par progressivement prendre ses distances. D’abord, on se voit de moins en moins souvent, ensuite, on ne s’envoie plus que des messages et on finit par tout simplement ne plus avoir de contact avec cette personne. On jette un regard sur cette amitié qui n’existe plus, et on se demande comment est-ce qu’on a pu en arriver là.