Voici les métiers qui cartonnent le plus sur les applis de rencontre

En 2023, le moyen le plus simple de rencontrer l’amour, c’est de se tourner vers les applications de rencontre. Certains ne s’y retrouvent pas et se débrouillent autrement, mais la facilité est de se tourner vers les Tinder et consort, qui portent souvent leurs fruits.

Mais dans cet univers qui peut parfois être dangereux pour la santé mentale, rien n’est laissé au hasard et la façon dont vous vous présentez va clairement avoir une influence sur le nombre de matchs que vous aurez. À ce sujet, certains métiers sont plus populaires que d’autres quand il s’agit de swipe.

Les infirmières/infirmiers ont la cote

OkCupid et On The League, deux applis que vous ne connaissez peut-être pas encore, ont rendu publiques leurs données pour déterminer quels métiers étaient les plus populaires dans le monde du dating. Et quelle surprise fut la nôtre lorsque nous avons constaté que le métier de journaliste n’en faisait pas partie! En effet, il vaut mieux être infirmier ou infirmière, puisque cette fonction décroche la palme avec 37% de chances de recevoir un message et 62% d’avoir un rendez-vous. Derrière ce succès, les applications supposent que la bienveillance nécessaire pour ce corps de métier fait la différence.

L’application On The League révèle que chez les femmes, ce sont les consultantes, les conseillères en investissement et les social media manager qui sont les plus populaires, tandis que chez les hommes, ce sont les associés, les analystes financiers, les traders et les directeurs des opérations. Vous avez dit, élite?

