Voici l’heure idéale à laquelle il faut quitter un dîner entre amis

Profiter d’une soirée entre amis, c’est toujours un mauvais moment. Sauf que souvent, les conversations s’étirent et sans qu’on y prenne garde, on constate qu’il est déjà bien trop tard que pour avoir une bonne nuit de sommeil. Et quand on veut partir, c’est notre hôte qui insiste pour nous servir «un dernier verre». Mais au fond, à quelle heure cela devient-il acceptable de dire à notre ami qu’il est vraiment l’heure d’y aller?

Selon le journal «The Lady», qui dispense des conseils de bienséance au Royaume-Uni, il est suggéré de quitter un dîner à 22h30 en semaine et, au plus tard, à 23h15 le week-end. Dès lors, il ne faudra pas vous sentir trop coupable si c’est l’heure que vous choisissez pour lever le camp. A l’inverse, si vous voyez que votre hôte n’est pas plus bavard que ça, c’est sans doute parce que vous avez passé cette heure et qu’il veut que vous partiez au plus vite.