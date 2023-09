Voici l’heure idéale pour faire du sport pour perdre du poids

Privilégier le matin

Publiés dans la revue Obesity, leurs travaux se basent sur des données issues de l’enquête National Health and Nutrition Examination menée par les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis. Plus de 5.280 personnes ont participé à cette étude transversale. Lesquels ont été divisés en trois catégories selon un algorithme spécifique, déterminant à quel moment de la journée elles s’adonnaient à la pratique d’une activité physique modérée à vigoureuse (matin, midi et soir). Conclusion, le matin serait le moment idéal pour renforcer les bénéfices de l’exercice contre l’obésité, et donc améliorer la gestion du poids.

Entre 7h et 9h

Les chercheurs ont plus précisément observé un indice de masse corporelle et un tour de taille moindres chez les participants pratiquant une activité physique le matin. Ces derniers avaient également une alimentation plus saine et un apport énergétique quotidien inférieur à ceux des deux autres groupes. Détail important, ils révèlent que ces résultats s’inscrivent dans le temps malgré une forte propension à la sédentarité dans le groupe du matin. Ultime constat et non des moindres, c’est entre 7h et 9h que l’activité physique modérée à vigoureuse semble être la plus efficace pour la gestion du poids.