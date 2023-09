Voici où le bonheur coûte le plus cher à travers le monde

L’Iran en tête

Voilà pourquoi l’Iran se retrouve en tête des pays dans le monde où le bonheur dispose de la valeur la plus onéreuse, soit 239.700 dollars, environ 225.000 euros. On parle ici d’un salaire annuel à gagner pour être heureux. Le Yémen arrive en deuxième position, avec une vie qui ne pourrait être satisfaisante qu’à l’appui de 172.140 dollars, soit environ 161.000 euros. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer en découvrant les récipiendaires de ces deux premières positions, les pays occidentaux, sinon industrialisés, ne sont pas les endroits dans le monde où le bonheur est financièrement le plus accessible. Outre l’Australie en troisième position, on distingue aussi la Norvège (5e), avec un coût évalué à 117.724 dollars, soit environ 110.000 euros. De même, le bonheur en Suisse (6e) coûte les yeux de la tête, soit 115.745 dollars, environ 108.000 euros. Présenté comme le pays le plus heureux du monde depuis ces six dernières années selon le rapport mondial du bonheur, vivre heureux en Finlande n’est pas donné à tout le monde: il faut disposer d’un salaire annuel de 94.177 dollars, soit environ 88.000 euros. Un véritable effort financier déjà mis en relief par une précédente étude.