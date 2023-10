Voici tout ce qu’il faut savoir avant de rallumer votre chauffage

Entretenir votre matériel

Avant de rallumer votre chauffage ainsi que votre chaudière, assurez-vous que le radiateur ou le système de chauffage est propre. La poussière et les débris peuvent obstruer les conduits et réduire son efficacité. Un nettoyage régulier permet d’optimiser la performance. Sachez qu’un entretien est obligatoire tous les deux ans. Pour ne pas être pris de court, vérifiez donc votre matériel avant de tout rallumer pour cet hiver. Car si vous avez besoin d’un chauffagiste, il risque d’être fort occupé plus tard dans l’annéesi vous ne prenez pas rendez-vous rapidement.