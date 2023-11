Avoir un orgasme le matin rendrait plus productif dans la journée

Boost d’hormones

Si vous l’ignoriez, avoir un orgasme libère une flopée d’hormones dans votre corps: dopamine, endorphines, sérotonine, ocytocine … faisant chuter sur leur passage l’hormone du stress . Voilà pourquoi vous êtes généralement plus détendus après une partie de jambes en l’air. En plus d’être moins stressés, nous serions aussi plus productifs. C’est ce que révèle le sondage, près de la moitié des sondés estimant être plus productifs après avoir eu un orgasme. 20% estiment même en ressentir les effets positifs jusqu’au lendemain . Et selon ces mêmes données, pour un quart des répondants le résultat est identique que l’orgasme ait été obtenu grâce à un partenaire ou en solitaire.

Prendre le temps de se faire plaisir