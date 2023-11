Pourquoi les prix des calendriers de l’Avent érotiques sont-ils si alléchants?

180 € au lieu de 480 €

Avec les calendriers de l’Avent dits coquins et érotiques, l’idée est tout autre. En effet, ce qui est mis en avant, c’est l’économie réalisée en achetant les produits sous ce format. Commercialisé en Belgique dans les boutiques Babylon Loveshop, le calendrier Lovehoney x Womanizer est vendu au prix de 180 €. Or si les 24 objets et accessoires étaient achetés séparément, il y en aurait pour 480 €.

«Donner l’envie d’approfondir le sujet»

Le second argument est qu’un calendrier érotique comme celui Lovehoney X Womanizer est en réalité une porte d’entrée idéale dans le monde et l’univers des sextoys. L’éventail de produits divers et variés disponible dans ces calendriers «pourra leur donner ensuite envie d’approfondir le sujet à nos côtés – avec des produits premium et adaptés à leurs propres besoins…», détaille Maxime Figula. Conclusion : tout le monde est content ! C’est peut-être ça aussi la magie de Noël !