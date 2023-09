Bruxelles: Voici les meilleurs bars à cocktails de la capitale

Originaire de Lyon, en France, et basé à Bruxelles depuis quelques années, Nicolas Vignals est mixologue. Son truc à lui, ce n’est pas de mixer de la musique, mais bien des ingrédients et des breuvages pour concevoir les meilleurs cocktails possible. Alors qu’il va bientôt ouvrir un nouveau bar à cocktails à Bruxelles, nos confrères de SoSoir lui ont demandé ses meilleures adresses pour siroter et déguster un cocktail dans la capitale. Voici les coups de cœur de l’expert.

Life is beautiful

Situé dans le centre de Bruxelles, dans le quartier Dansaert, à 750 mètres de la Bourse et à 450 mètres de la place Sainte-Catherine, Life is beautiful est un petit bar à cocktail ouvert du mercredi au samedi, de 18h à minuit (1h le vendredi et le samedi). «Ils proposent de super créations et j’aime bien l’ambiance chaleureuse, on s’y sent comme à la maison», souligne Nicolas Vignals.

Life is beautiful, Rue Antoine Dansaert, 161 à 1000 Bruxelles

Arthur Orlans

Décidément, pour siroter un cocktail bon et original à Bruxelles, il semblerait que la rue Antoine Dansaert soit «the place to be». C’est au numéro 67 de cette rue qu’est installé Arthur Orlans. La carte n’est pas très grande, il faut compter au minimum 17 € le cocktail (12 € le mocktail), mais pour Nicolas Vignals, c’est une adresse qui compte (et pas seulement car il y a travaillé!). «C’est vraiment un bar reconnu pour ses cocktails, mais aussi pour sa déco et sa rigueur», conseille le mixologue.

Arthur Orlans, Rue Antoine Dansaert, 67 à 1000 Bruxelles

Confessions?

D’ici quelques semaines, à la fin du mois de septembre, un nouveau bar à cocktails ouvrira ses portes à Bruxelles. Son nom? Confessions. C’est le nouveau projet d’Yves Jadot et de Nicolas Vignals. «L’idée est d’offrir une expérience comparable à celle d’un resto gastronomique, mais avec des cocktails. À la carte, des classiques et des créations maison, et des plats à partager, dont j’ai élaboré les recettes», confesse le mixologue français. L’établissement s’installera au parvis de la Trinité à Ixelles, à mi-chemin entre la place Louise et le parvis de Saint-Gilles.

Confessions, Parvis de la Trinité, 10 à 1050 Ixelles