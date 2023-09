Un resto bruxellois lance un menu pour nourrir… son esprit

Envie de tester une nouvelle cuisine ? Le restaurant AYURVEDA qui a ouvert ces portes il y a peuà Bruxelles pourrait être l’occasion idéale de sortir de ta zone de confort. Au menu: de la cuisine ayurvédique , d’inspiration indienne qui repose sur l’équilibre alimentaire des 5 éléments : la terre, le feu, l’eau, l’air et l’espace. L’idée ? Nourrir son corps et son esprit.

Des plats parfaitement équilibrés