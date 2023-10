Cette mère de famille prend une décision radicale face à ses fils «Tanguy»: la justice a tranché!

Peut-être que ces deux fils à maman aimaient particulièrement le film culte des années 2000, «Tanguy». Cette comédie française raconte l’histoire de Tanguy, 28 ans, qui vit sous le toit de ses parents. Mais eux, ils n’en peuvent plus de la situation. Paul et Edith décident alors de dégoûter Tanguy et de pourrir la vie de leur enfant.

Trop, c’est trop !

Mais il faut dire qu’à 40 et 42 ans, les deux fils de l’Italienne de 75 ans ont fini par venir à bout de la patience de leur mère, et on peut la comprendre! Les quadragénaires vivaient à ses crochets et ne contribuaient nullement aux dépenses ni aux tâches ménagères, comme le relate le site Slate.