Découvrez «Argoland» : ce mystérieux continent refait surface après 155 millions d’années

On le croyait disparu à jamais, un peu comme « l'Atlantide », et pourtant les scientifiques viennent de retrouver les vestiges d'Argoland. Cette masse continentale s'était détachée de l'Australie il y a 155 millions d'années, avant de dériver vers l'Asie du Sud-Est, comme le rapporte une étude parue en octobre 2023 dans la revue Science Direct.

Depuis longtemps, les chercheurs étaient sur la trace de ce mystérieux continent, et des indices ont été découverts dans le bassin océanique de la plaine abyssale d'Argo, au large de la côte nord-ouest. Ils sont alors partis à la quête de retrouver ce que l'on nomme « Argoland », mais Elder Avokaat et son équipe n'ont retrouvé que de petites parcelles de terres anciennes en Indonésie et au Myanmar, pas de quoi reconstituer l'Argoland.