Devinez dans quelle commune belge Saint-Nicolas s’est pointé en Porsche dans une école ? (vidéo)

Hier, c’était le jour de la tournée de Saint-Nicolas. Dans les maisons, dans les centres commerciaux, dans les clubs sportifs ou dans les écoles, le grand saint s’est démultiplié pour rendre visite à tous les enfants et leur offrir quelques friandises.

Quand Saint-Nicolas troque son âne…

Et pour aller plus vite, il semblerait que Saint-Nicolas ait de temps en temps tendance à troquer son âne contre une voiture de sport. Dans deux écoles bruxelloises, le patron des écoliers a ainsi été aperçu dans deux sportives décapotables. À Woluwé-Saint-Pierre, il est venu rendre visite aux enfants dans une magnifique Ferrari rouge.

«C’est de mauvais goût et bling-bling»

À Uccle, il a débarqué à l’école communale des Églantiers installé dans une Porsche décapotable. Le grand saint était même escorté par des motards de la police. Cette scène n’a pas manqué de faire réagir les internautes, mais également certains conseillers communaux. «C’est hypercaricatural. Dans une commune verte comme Uccle où on nous donne des leçons avec le plan climat et en pleine cop28, c’est de mauvais goût et bling-bling», a ainsi réagi Emmanuel De Bock (Défi).