Du jamais vu: elle remporte le jackpot à deux reprises avec les mêmes numéros et au même endroit!

Plus de doutes: certaines personnes sont réellement plus chanceuses que d’autres! En effet, une habitante de Barbazan-Debat dans les Hautes-Pyrénées en France a remporté le jackpot à deux reprises.

Une chance extraordinaire

Comme le rapporte RTL, l’histoire a débuté en 2021 lorsque cette joueuse régulière à la loterie se rend dans le supermarché Proxi de sa commune de 3 000 habitants. Elle décide de jouer au Keno avec ses chiffres fétiches: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16 et 17. Et c’est un véritable bingo pour cette Française qui a remporté 800 000 euros.

Mais comme si cela ne suffisait pas, le 2 septembre dernier, elle a décidé de remettre le couvert en rejouant au Keno et en se rendant au même point de vente. Mais plus surprenant encore: elle a réitéré les mêmes chiffres. Une fois de plus, sa combinaison lui a valu de remporter le jackpot: 800 000 euros en cash.