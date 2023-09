Honteux pour Ryanair: un passager handicapé refusé à l’entrée de l’avion à cause de sa chaise roulante

Depuis sept ans, Ian St John est handicapé et en chaise roulante suite à un cancer de la colonne vertébrale. Cet Irlandais devait embarquer dans un avion Ryanair, mais il est resté sur le carreau. En cause: la taille de sa chaise roulante.

Le 2 septembre dernier, Ian St John volait de Cork à Liverpool pour assister au match de Liverpool contre Aston Villa et participer à un tournoi de golf. Oui mais voilà: il n’a jamais pu embarquer dans l’avion à cause de sa chaise roulante. En effet, cet Irlandais est paralysé depuis sept ans en raison d’un cancer de la colonne vertébrale et ne peut donc plus se déplacer sans sa chaise roulante.

Pourtant, Le quadragénaire a déclaré qu’il avait envoyé les dimensions de son fauteuil roulant à la compagnie aérienne lors de la réservation du vol. Il n’avait, alors, reçu aucune réponse. Après s’être présenté à l’aéroport cinq heures à l’avance, le personnel de l’aéroport de Swissport à la porte de départ lui a dit que sa chaiseroulante était trop grande pour l’avion.

Un passager abandonné

Ian raconte qu’il n’a même pas pu compter sur l’aide du personnel de Ryanair, et qu’il a officiellement été informé qu’il ne pouvait pas monter à bord à 22h30. «Ryanait m’a abandonné. Mon cœur battait la chamade, j’étais malade quand j’ai réalisé que j’étais abandonné. Je pleurais au milieu de l’aéroport. Le personnel de Swissport, qui a fait tout son possible pour me faire monter à bord du vol, était aussi tout chamboulé.»

«Je n’ai jamais vu de discrimination comme celle-ci. Voyager en tant qu’utilisateur de fauteuil roulant est pénible et il faut être méticuleux. Je n’aurais pas réservé les vols si je n’étais pas sûr que tout irait bien. En 2023, faire face à ce genre de discrimination est tout simplement ahurissant», conclut le quadragénaire.

Ryanair conteste

Du côté de Ryanair, on conteste cette version des faits: «Ce passager voyageant de Cork à Liverpool le samedi 2 septembre a choisi de ne pas voler avec nousaprès avoir été informé par le personnel au sol de l’aéroport de Cork que son équipement de mobilité dépassait les dimensions maximales autorisées pour le transport à bord des avions de Ryanair. Ce passager a reçu un Formulaire de Mobilité Électronique le vendredi 1er septembre, qui précisait clairement les dimensions et le poids maximum autorisés pour le transport de l’équipement de mobilité à bord des avions de Ryanair, mais malheureusement il est arrivé à l’aéroport de Cork avec un équipement de mobilité dépassant les dimensions maximales autorisées. Nous regrettons que l’équipement de mobilité de ce passager ait dépassé les dimensions maximales autorisées et que, par conséquent, nous n’ayons pas pu transporter son équipement.»