Les scientifiques mettent en garde: des tempêtes solaires imminentes menacent de paralyser Internet

Imaginez-vous dans un monde sans Internet… l’angoisse, non? Et bien cela pourrait prochainement arriver! Non pas dans une série digne de Netflix, mais bel et bien surnotre planète Terre. C’est en tout cas ce qu’ont révélé des scientifiques qui étudient l’activité solaire du Soleil.

Tous les 11 ans, le Soleil traverse une phase appelée maximum solaire, où la surface commence à afficher des taches sombres. Ces taches sombres émettent une énergie explosive violente vers la planète et sont causées par un changement du champ magnétique du Soleil.

Un événement de ce type en 2024

La NASA a prédit que le prochain maximum solaire débutera fin 2025 – cependant, une nouvelle étude dirigée par le Dr Dibyendu Nandi, physicien du Centre d’Excellence en Sciences Spatiales de l’IISER Kolkata en Inde, prédit un événement solaire début 2024. «[Il n’est] pas possible de prédire l’intensité et les conséquences des tempêtes solaires si tôt, mais nous devrions en savoir plus à l’approche de la nouvelle année», a-t-il déclaré au Mail Online.

«Les tempêtes les plus intenses peuvent parfois entraîner une décroissance orbitale catastrophique des satellites en orbite basse de la Terre et perturber les services basés sur les satellites tels que les réseaux de communication et de navigation.» Cela pourrait signifier des perturbations de nombreux outils technologiques que nous utilisons au quotidien.

Amateurs d’aurores boréales?

«Évidemment, elles créent aussi de magnifiques aurores boréales, donc nous pouvons nous attendre à ce que 2024 soit une bonne année pour les chasseurs d’aurores.»

Le Dr Nandi a ensuite expliqué que prédire exactement quand les tempêtes solaires les plus intenses pourraient se produire peut être difficile. Il a expliqué pourquoi ses conclusions divergent de celles de la NASA tout en précisant que les cycles solaires individuels peuvent varier en longueur de neuf à 14 ans.