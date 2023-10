On recherche le tout premier testeur de stations-service au monde

Un «job d’appoint» uniquement

Afin de déterminer les meilleures stations du pays, la société britannique va prochainement recruter le tout premier testeur de stations-service au monde. Les stations-service sont en effet un élément essentiel dans les déplacements du quotidien, mais elles souffrent souvent d’une mauvaise réputation. L’idée est d’examiner de plus près certaines des meilleures stations du pays, parmi les plus fréquentées, afin de vérifier si les statistiques communiquées reflètent bien la réalité, notamment en ce qui concerne la disponibilité et l’efficacité des bornes de recharge électriques. La personne chargée de cette mission devra également rendre compte de la propreté générale, de l’animation et des autres installations proposées par chaque station visitée.