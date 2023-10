Terrible bagarre au cinéma lors de la projection de «Five Nights At Freddy’s» (vidéo)

Le jeu vidéo d’horreur «Five Nights At Freddy’s» a été adapté en long-métrage. «Le film met en scène la première nuit de service d’un agent de sécurité, plutôt perturbé, dans la pizzeria de Freddy Fazbear. Au cours de cette première nuit, il réalise que les nuits chez Freddy ne sont pas de tout repos et qu’il pourrait bien ne pas revoir le jour», peut-on lire sur le site d’ Allociné.

Bagarre générale

Cependant, lors de la projection du film à Londres, les choses ont dégénéré. Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on voit des personnes en venir aux mains. Alors que le générique défile sur l’écran, elles se donnent des coups de poing et s’illuminent avec leur lampe de poche de téléphone portable.

«Les gens qui s’excitent et se battent lors de projections de films d’horreur, parce qu’ils se croient au zoo ou que le film les a complètement absorbés, j’en parlerai un jour dans mon livre. Si je vais beaucoup moins au cinéma, c’est parce que le civisme a disparu», a tweeté Mohammed Aigoin, journaliste Gaming & Content Manager chez Jeux Vidéo Magazine.

«Five Nights At Freddy’s» sortira en Belgique le 1er novembre prochain. Au casting, on retrouve notamment Josh Hutcherson (Hunger Games) dans le rôle de Mike. Elizabeth Lail (You) interprète quant à elle Vanessa Shelly, une agente de police.