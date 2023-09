Un bébé est né avec 14 doigts et 12 orteils: «C’est la réincarnation d’une déesse hindoue»

Le bébé est né à Bharatpur, au nord de l’Inde. D’après les médecins, celui-ci possède une anomalie génétique extrêmement rare: des orteils et des doigts supplémentaires à chaque pied et main mais la famille de l’enfant ne l’entend pas de cette oreille. Ses membres sont en effet persuadés que le bébé est en réalité la réincarnation d’une déesse hindoue prénommée Dholagarh Devi Cette divinité possède (vous l’aurez deviné) plusieurs bras et son temple se situe à quelques pas du lieu de naissance de l’enfant.