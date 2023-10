1 op 6 Belgische gezinnen gaat elke maand honderden euro’s in het rood: Meer dan de helft gezinnen komt maar net rond

Zo gaat in koploper Noorwegen bijvoorbeeld maandelijks een derde in het rood, goed voor gemiddeld 283 euro. Het Europees gemiddelde ligt op 24%.

Meer dan helft komt maar net rond

Leve de indexering

Intrum schrijft dit toe aan de automatische loonindexering, waardoor het reëel uurloon (het uurloon gecorrigeerd voor inflatie) in ons land in 2023 als enige in Europa is gestegen.