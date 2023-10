Benzine vanaf morgen fors goedkoper

Voor benzine 95 (E10) gaat het om een fikse daling van de maximumprijs met 5,6 cent. De brandstof kost dan maximaal 1,834 euro per liter. Bij benzine 98 (E5) gaat er nog meer af: -6,3 cent tot 2,07 euro per liter. De dieselrijders moeten het stellen met een kleinere prijsdaling. De maximumprijs van diesel (B7) daalt 2,8 cent tot 2,021 euro per liter.