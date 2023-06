1 op de 10 Belgische sigaretten is illegaal

Illegale sigaretten zijn rookwaren die ofwel gesmokkeld worden uit andere landen, ofwel zijn nagemaakt. De consumptie van dergelijke illegale sigaretten in ons land is verdubbeld. Terwijl in 2021 4,6 procent van de geconsumeerde sigaretten illegaal was, verdubbelde dit vorig jaar naar 9,8 procent. Of met andere woorden: een sigaret op de tien die in België wordt gerookt is ofwel gesmokkeld ofwel namaak.