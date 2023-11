Aantal echtscheidingen op laagste punt in meer dan 20 jaar

Vorig jaar werden 10.523 huwelijken ontbonden door een echtscheiding. Dat is het laagste aantal in meer dan twintig jaar, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Er werden ook 25.547 huwelijken beëindigd door het overlijden van een partner.

De huwelijken die in 2022 werden ontbonden hadden gemiddeld 14,8 jaar geduurd. Eerste huwelijken hielden het langer (16,1 jaar) uit dan tweede en volgende huwelijken. Voor bijna zes op de tien echtscheidingen ging het voor beide partners om de ontbinding van hun eerste huwelijk.

Tussen 2000 en 2009 schommelde het aantal echtscheidingen in Vlaanderen rond de 15.000. Daarna daalde dat aantal gestaag. In 2019 was er met iets meer dan 12.000 echtscheidingen een lichte stijging. Dat hing samen met een wijziging van de plaats van registratie van echtscheidingen die in het buitenland waren voltrokken. Statistiek Vlaanderen beschikt niet over cijfers van voor 2000.

Kans op scheiding

Ook de echtscheidingskans, het aantal echtscheidingen per 1.000 echtparen, daalde vorig jaar. Iets meer dan acht koppels per 1.000 echtparen zetten een punt achter hun huwelijk. In 2000 en 2010 lag de echtscheidingskans telkens hoger: bijna tien op 1.000 echtparen. De kans op een echtscheiding was het grootst in de arrondissementen van Oostende, Eeklo, Dendermonde en Tongeren. In Brussel en Wallonië vonden er vorig jaar meer echtscheidingen plaats dan in Vlaanderen. Met gemiddeld 1,9 echtscheidingen per 1.000 inwoners ligt België boven het Europese gemiddelde van 1,7.

Verder werden vorig jaar 17.344 wettelijke samenwoningen na gemiddeld 5,5 jaar beëindigd. Dat kan door de omzetting van het wettelijk samenwonen in een huwelijk, door een scheiding of door het overlijden van een persoon. In bijna 64 procent van de gevallen werd de wettelijke samenwoning stopgezet omdat de personen huwden.