Antwerpen krijgt federale steun na mesaanval Frankrijk

Na de mesaanval in het Noord-Franse Arras heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) federale bijstand gevraagd aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). Volgens De Wever kwam daar een nietszeggend antwoord op.

Er komt wel degelijk hulp, gaf De Croo zondag aan. «We zijn met het Antwerpse stadsbestuur aan het kijken welk soort steun het meest effectief is. Is dat de federale reserve? Interventieploegen? Gespecialiseerde diensten? Dat is allemaal beschikbaar, laten we kijken hoe we hen op de juiste manier kunnen bijstaan.»

Evacuatie

De Croo gaf ook aan dat de A400M van Defensie, die zondag van Tel Aviv naar België vliegt, nagenoeg vol zal zitten. Het toestel werd naar Israël gestuurd voor Belgen die geëvacueerd willen worden. «Er zijn 105 plaatsen. Het ziet er naar uit dat die vlucht vol of bijna vol zal zijn. Als we zien dat er nog meer gestrande Belgen zijn die niet meer met commerciële vluchten terug raken, gaan we bijkomende vluchten doen.»

Met Belgen in de Gazastrook loopt het contact echter moeilijk. «We proberen in contact te komen met mensen in Gaza. De boodschap van Israël was dat mensen met een dubbel paspoort wel de mogelijkheid zouden krijgen om Gaza te verlaten. Dat is tot nu toe niet gebeurd en dat is een bijzonder gevaarlijke situatie.»

De Croo zei tot slot dat de Belgische ontwikkelingshulp in de Palestijnse gebieden wordt voortgezet. «We gaan Palestijnen die onschuldig zijn het recht op onderwijs of zorg niet ontzeggen.»

