Antwerpen: Nieuw parkeerbeleid blijft, wel meer ‘Shop & Go’-plaatsen

Snelle boodschap

De voornaamste aanpassing komt er echter in de vorm van bijkomende ‘Shop & Go’-plaatsen. Daar mag je maximaal een half uur lang (betalend) parkeren op straat, met het oog op een snelle boodschap. In de Nationalestraat kon dat al, vanaf 1 februari zullen er ook zo’n plaatsen zijn in onder meer in de Lange Gasthuisstraat en op de Paardenmarkt. Ook bewoners mogen er trouwens maximaal voor 30 minuten parkeren tegen betaling van hetzelfde tarief.