Antwerps burgemeester Bart De Wever geeft huisarrest aan 31 veelplegers tijdens oudejaarsavond

«Zware feiten»

«Alle jongeren zijn gekend voor meerdere feiten, sommige van hen zijn zelfs het afgelopen jaar tientallen keren in beeld gekomen bij de politie», klinkt het. «Het gaat vaak over overlast, vechtpartijen, vuurwerk en brandstichtingen, vernielingen en vandalisme, wapenbezit, en het hinderen of belagen van politiemensen. De profielen die in aanmerking komen voor een preventief huisarrest, zijn dus geen jongeren die eens in beeld kwamen met het laten ontploffen van een rotje op het openbaar domein. Het gaat echt om profielen die gekend zijn voor zware feiten en die een ernstig risico in zich dragen om op oudjaar, wanneer de veiligheids- en hulpdiensten al druk in de weer zijn, de orde te verstoren.»