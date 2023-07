Australische politie schort zoektocht naar vermiste Belgische toeriste op

Cremer was voor het laatst gezien op 17 juni in het plaatsje Waratah, op een tiental kilometer van de wandeling naar de Philosopher Falls. Haar auto staat sinds zeker 20 juni op de parking aan de start van de wandeling.

Onervaren wandelaarster

Vorige week voerde de politie een nieuwe zoekactie uit, maar die leverde geen resultaat op. Vooraf was al aangegeven dat de operatie teruggeschroefd zou worden als die actie niets zou opleveren. «Er zijn uitgebreide zoekpogingen ondernomen op moeilijk terrein en in verraderlijke weersomstandigheden, maar helaas is Céline niet gevonden», zegt bevelhebber Sutart Wilkinson in het persbericht.