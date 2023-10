Autopsie van orka levert geen duidelijke doodsoorzaak op

De orka spoelde zondag aan op het strand van De Panne nadat hij eerder was opgemerkt langs de kustlijn. Niet veel later overleed het dier. Het mannetjesdier was duidelijk verzwakt. Ondertussen is bekend dat de orka op 27 oktober gespot werd in Noord-Frankrijk ter hoogte van Wimereux. «Het dier had duidelijk al even niet meer gegeten, want de maag en darmen waren leeg», zegt Moreau. «Breuken werden niet vastgesteld, dus we mogen ervan uitgaan dat hij nergens tegenaan is gebotst.» Bij de uitwendige autopsie werd ook geen afwijking vastgesteld aan de hoofdorganen.