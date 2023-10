Hulp na orkaan Otis komt langzaam op gang

Orkaan Otis heeft volgens een eerste schatting ruim 15 miljard dollar (zo’n 14,2 miljard euro) aan schade veroorzaakt. Volgens de gouverneur van Guerrero, Evelyn Salgado, is ongeveer 80% van de hotels in Acapulco getroffen door de orkaan, een flinke aderlating voor de stad die afhankelijk is van toerisme. Ook raakten ruim 270.000 woningen zwaar beschadigd.

Kritiek op hulpverlening overheid

Mexicaans president Andrés Manuel López Obrador zei zondagavond op sociale media dat het grootste deel van zijn kabinet in Acapulco of onderweg ernaartoe was. «We gaan Acapulco weer op de been krijgen, te beginnen met de mensen». Obrador zei daarnaast ruim 17.000 militairen naar het gebied te hebben gestuurd om er de orde te handhaven.