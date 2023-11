Bart Somers (Open VLD) neemt ontslag als minister

Somers, in de vorige legislatuur fractieleider van Open VLD in het Vlaams Parlement, werd vier jaar geleden de liberale nummer één in de regering, met de bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. Eerder was hij onder meer minister-president en partijvoorzitter.

Burgemeester van Mechelen

Somers verlegt nu zijn focus opnieuw naar thuisstad Mechelen, waar hij titelvoerend burgemeester is. «Als mijn stadsgenoten het willen, zal ik mij de komende legislatuur als burgemeester volop inzetten om Mechelen verder uit te bouwen tot een warme en inspirerende thuis voor al zijn inwoners», schrijft hij maandag.

Vernieuwing

Daarnaast wil hij plaats maken voor vernieuwing in de partij. «Alleen met ook nieuwe mensen op het voorplan kan het liberalisme in Vlaanderen terug groeien. Daarom steun ik voorzitter Tom Ongena volop in zijn vernieuwingsoperatie. Ik roep mijn liberale generatiegenoten op om nieuwe talenten maximale kansen te geven.» Somers richt ook een oproep aan de partijtop om een nieuw gezicht te kiezen als zijn opvolger. «Zo’n keuze zou niet alleen moedig zijn, ze garandeert de geloofwaardigheid van de ingezette vernieuwingsoperatie.»

Bruggenbouwer

Opvallend: Somers geeft ook duidelijk aan naar het Vlaams Parlement terug te zullen keren. Partijvoorzitter Tom Ongena was zijn opvolger en verliest dus zijn zetel. «Je was minister van Samenleven, maar ook van Samenwerken», reageert Ongena op X. «Een bruggenbouwer. Steeds klaar om de handen uit de mouwen steken en de problemen van Vlamingen aan te pakken. Veel succes om je goede werk in Mechelen verder te zetten!»

Somers geeft dinsdag om 16 uur een persconferentie in Mechelen. De partij belooft de komende dagen nieuws over de opvolging.

